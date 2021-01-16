Son dakika haberi: Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Üsküdar ve Kadıköy Meydanı
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Son dakika haberi: Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Üsküdar ve Kadıköy Meydanı

16.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:04

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte hafta sonunun ilk günü sessiz geçiyor.

Kent genelinde sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahiller sakin olurken, sadece genelge doğrultusunda izni olanlar dışarıya çıkabiliyor.

Polis ekipleri ana yollarda oluşturduğu kontrol noktalarında denetimlerine devam ediyor. Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, izni olmayanlara ceza kesiyor.

Trafik akışının da sakin seyrettiği kentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 12.00 itibarıyla trafik yüzde 6 olarak kaydedildi.

Kentte, belirtilen süre içerisinde açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de az sayıda müşterinin alışveriş yaptığı görüldü.

Son dakika haberi: Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Üsküdar ve Kadıköy Meydanı
Son dakika haberi: Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Üsküdar ve Kadıköy Meydanı
Son dakika haberi: Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Üsküdar ve Kadıköy Meydanı
Son dakika haberi: Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Üsküdar ve Kadıköy Meydanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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