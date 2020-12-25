Son dakika haber... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, İstanbul'un bazı noktalarındaki market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.