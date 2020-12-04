Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:30

Son dakika haberler: Boş cadde ve sokaklardan görüntüler Polis ekiplerinin denetim yapması AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un açıklaması Sokağa çıkma kısıtlaması NİĞDE - (AA) -Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler

Polis ekiplerinin denetim yapması

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un açıklaması

Sokağa çıkma kısıtlaması

NİĞDE - (AA) -Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Niğde'de kısıtlama başlamadan önce kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00'den itibaren cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri de Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı uygulamada, sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek belgesi olmayanlara uyarıda bulundu.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise uygulama noktasını ziyaret etti ve polislere kolaylıklar diledi. Ergun, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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