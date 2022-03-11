Son dakika haber! Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da MP-5 tipi otomatik, 5'i suikast silahı ve 18'İ tabanca olmak üzere 24 silahın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda silah kaçakçılığı ve yasadışı silah ticareti yapıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatmış ve bir kişinin megakente silah getirerek suç örgütlerine pazarladığını belirlemişti. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.Ö., bu gün sabah saatlerinde Beyoğlu Kulaksız Mahallesindeki adrese düzenlenen operasyonla ele geçirilmişti. Şahsın adresinde arama yapan ekipler, biri MP-5 tipi otomatik, 5'i suikast silahı ve 18'i tabanca olmak üzere 24 silahı ele geçirmişti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.