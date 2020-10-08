Son dakika haber! İstanbul'da semt pazarlarına koronavirüs denetimi
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Son dakika haber! İstanbul'da semt pazarlarına koronavirüs denetimi

08.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 01:03
Son dakika haber! İstanbul'da semt pazarlarına koronavirüs denetimi

Son dakika haberi... Fatih'te çarşamba günleri kurulan Türkiye'nin en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekipleri tarafından koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Fatih'te çarşamba günleri kurulan Türkiye'nin en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekipleri tarafından koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri vatandaş ve pazar esnafını maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Fatih'te bulunan Türkiye'nin en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekipleri tarafından denetleme yapıldı. Bazı vatandaş ve pazar esnafının maskelerini uygun bir şekilde takmadığı görülürken, zabıta ekipleri de megafonla maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

"Sağlık açısından maske takmak gerekiyor"

Pazar esnafı Şeref Geyik, maskeyi sağlık açısından takmak gerektiğini belirterek, "Vatandaşı maske ve ürünleri elle seçmemeleri konusunda uyarmamız gerekiyor" dedi.

Bir diğer esnaf ise, pazarda maskeli bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "El dezenfektanı ve sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Ürünleri elle seçtirmemeye çalışıyoruz. Ama müşterilerin bazıları ürünleri elle seçmek konusunda ısrarcı oluyor" şeklinde konuştu.

Herkesin gereken tedbiri alması gerektiğini söyleyen vatandaş Serdar Ürker, "Pazar daha ucuz ve taze olduğu için tercih ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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