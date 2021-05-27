Son dakika haber... İstanbul'da şehit olan bekçi Kansu Turan, Söke'de anıldı

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 29 yaşında şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan, Söke'de meslektaşları tarafından anıldı.