İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU