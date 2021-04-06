İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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