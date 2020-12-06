Son dakika haber: pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiyor
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Son dakika haber: pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiyor

06.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:55

Son dakika haberine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir pazar akşamı yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir pazar akşamı yaşanıyor.

İstanbullular, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyum gösterdi.

Gün boyunca kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahillerde yalnızca genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen vatandaşların ve kenti ziyarete gelen turistlerin hareketliliği görüldü.

Öte yandan, 17.00'ye kadar faaliyet gösteren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Ayrıca, polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.30 itibarıyla şehir içi trafik yüzde 4 olarak ölçüldü.

Son dakika haber: pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiyor
Son dakika haber: pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiyor
Son dakika haber: pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiyor
Son dakika haber: pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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