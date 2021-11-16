İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden ve imalatını yapan 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da oto galeriyi silah atölyesine çeviren şüphelilere operasyon

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul'da suç örgütlerine silah sattıkları belirtilen ve Gaziosmanpaşa'da bulunan oto galeriyi silah imalathanesine çeviren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda bin 38 kurusıkı tabanca, 91 ruhsatsız silah ve aparatı ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da suç örgütlerine silah satan kaçakçılara yönelik, 29 Ekim Cuma günü çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa'da bulunan oto galeri görünümlü işyerine yapılan baskında, Ü.H.Ö, S.Ş, A.Y ve C.E. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasaya sürülmek ve suç örgütlerine dağıtılmak üzere siparişi alınmış ve depolanmış olarak, 78 kurusıkı tabanca ve boş şarjör, 80 tabanca çerçevesi, 80 tabanca horoz tertibatı, 80 tabanca sürgüsü, 80 değişik çap ve ebatlarda tabanca şarjörü, 80 pim yay emniyet mandala tetik tertibatı, 4 silah yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2. DALGA OPERASYON