Son dakika haber: İstanbul'da muayenehaneyi basıp doktoru tehdit eden motosikletli saldırganlar kamerada
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Son dakika haber: İstanbul'da muayenehaneyi basıp doktoru tehdit eden motosikletli saldırganlar kamerada

Son dakika haber: İstanbul'da muayenehaneyi basıp doktoru tehdit eden motosikletli saldırganlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de, 2 şüpheli muayenehaneyi basarak diş doktorunu tehdit edip silahla ateş açtı.

İstanbul Şişli'de, 2 şüpheli muayenehaneyi basarak diş doktorunu tehdit edip silahla ateş açtı. Şüphelilerin biri yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesinde motosikletli 2 şüphelinin, 7 Haziran'da gece saatlerinde özel bir diş doktoru muayenehanesine gelerek hekime tehditler savurduktan sonra ateş ederek kaçtıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Doktorun şikayeti üzerine harekete geçen polis, ifadesine başvurduğu hekimden zanlıların eşkalini aldı.

Muayenehanedeki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, şüphelilerin sağlık merkezine gelerek doktoru tehdit ettikten sonra 3 el içeride, 1 el de bina dışından olmak üzere 4 kez ateş açıldığını belirledi. Saldırganların, olayın ardından muayenehaneye geldikleri motosiklet ile kaçtıkları anlaşıldı. Motosikletin plakasından şüphelilerin adres bilgilerine ulaşıldı. Takibini sürdüren Şişli Polisi, saldırganlardan G.Y.'yi Gaziosmanpaşa'daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen G.Y., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün "Tehdit" ve "Yağma" suçundan adli makamlara sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, firari durumdaki diğer saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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