Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kuryenin yaşadığı kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kuryenin yaşadığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kuryenin yaşadığı kaza kamerada

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de siparişi yetiştirmek üzere seyir halinde olan motosikletli kurye, sokaktan çıkan otomobile çarparak yere savruldu.

Kağıthane'de siparişi yetiştirmek üzere seyir halinde olan motosikletli kurye, sokaktan çıkan otomobile çarparak yere savruldu. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan motosikletli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sipariş alan 26 yaşındaki Serhat Ayvaz, motosikletle yola çıktı. Genç kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada otomobilin sürücüsü sokak arasından dikkatsiz bir şekilde yola çıktı. Aracı gören Ayvaz frene bastı ancak duramayarak araca çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan genç sürücü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, "Sokaktan araba çıkıyordu. O esnada caddeden geçen motorcu da yavaşlamayınca çıkan araca çarptı. Motorcu yere düşünce dolayısıyla boynunda ve bileğinde ağrılar olduğunu söylüyordu. Trafik çok az süre kapandı" dedi.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kuryenin yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kuryenin yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kuryenin yaşadığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yılmaz Vural İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fevzi Çakmak Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kuryenin yaşadığı kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 17:09:34. #1.14#
title