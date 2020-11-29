Son dakika haber! İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri trafiğe de yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri trafiğe de yansıdı

29.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:26
Son dakika haber! İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri trafiğe de yansıdı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri trafiğe de olumlu yansıdı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri trafiğe de olumlu yansıdı.

Kovid-19 önlemlerine önemli ölçüde uyulması dolayısıyla pazar sabahında İstanbul'a sakinlik hakim olduğu görüldü.

Denetimlerin etkisiyle trafik yoğunluğu da en düşük seviyelere ulaştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı

İBB Mobil Trafik Uygulaması verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu ve ana arterlerde denetimlerini sürdüren trafik ekipleri de mazeretsiz olarak dışarı çıkan sürücülere İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 900 ila 3 bin 150 TL arasında para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Son dakika haberleri: Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Cevdet Yılmaz Meral Akşener İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cansu Dere İrem Derici Ariana Grande
Spor Orhun Ene Fatih Terim Ersun Yanal Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri trafiğe de yansıdı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 09:26:28. #1.14#
title