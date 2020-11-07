Son dakika haber... İstanbul'da Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber... İstanbul'da Kovid-19 denetimleri

07.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:36
Son dakika haber... İstanbul'da Kovid-19 denetimleri

Son dakika haberler... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'da dün 13 bin 198 denetim yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'da dün 13 bin 198 denetim yapıldığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından #SağlıkİçinHepimizİçin hashtag'iyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da dün 13.198 denetim yapıldı. Kurallara uyan herkese teşekkürler. Denetimlerde 378 iş yeri uyarıldı, 10 iş yeri geçici olarak kapatıldı, 28 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu, 1178 kişiye maske takmadığı için işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri yapıldı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri yapıldı
Doğu Anadolu'da ekiplerin Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı
Doğu Anadolu'da ekiplerin Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Gökhan Töre Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İstanbul'da Kovid-19 denetimleri - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 18:37:33. #1.15#
title