Son dakika haberi... İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haberi... İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SANCAKTEPE'te görevli 35 yaşındaki polis memuru Yakup Karabağ, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SANCAKTEPE'te görevli 35 yaşındaki polis memuru Yakup Karabağ, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 35 yaşındaki Yakup Karabağ, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandı. İlk tedavisi için Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine kaldırılan polis memuru Karabağ, durumunun kötüye gitmesiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Karabağ, tüm müdahalelere rağmen 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberini alan meslektaşları ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

VİRÜS MUTASYON GEÇİRDİ VE GENÇLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Hayatını kaybeden polis memurunun akrabası Doç. Dr. Erdoğan Dalaş,"35 yaşında gencecik bir insanı, yeğenimi kaybettim. Yani 15-20 gündür bunun stresiyle uğraşıyorum. Hiçbir hastalığı yoktu. Sapasağlam bir insandı. Virüs çünkü artık mutasyon geçirdi. ve daha genç popülasyonu etkilemeye başladı. Önceden yaşlıları daha çok etkiliyorken, şimdi artık daha çok gençleri de etkilemeye başladı. O yüzden tüm toplumumuzun daha çok dikkatli olması gerekiyor. Çok daha ciddiye alması gerekiyor. ve kamu görevi yapan memurların da bir an önce aşılanması gerekiyor. Bizim yaşadığımız bu büyük yıkım ve acıyı insanların yaşamaması için" ifadelerini kullandı. Yakup Karabağ'ın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi.

Son dakika haberi... İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi... İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi... İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi... İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi... İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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