Son dakika haber | İstanbul'da kar yağışı etkili oldu: Çocuklar eğlendi, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti. İlerlemekte zorluk çeken motokuryelere vatandaşlar yardıma koştu. Güngören'de bir kamyonun ise yokuş aşağı inerken sağa sola kayarak park halindeki araçlara vurduğu görülüyor. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü. Gece saatlerin bastıran kar kentin genelinde etkili oldu. Çocuklar aileleriyle birlikte sokaklara inerek kar topu oynadı. Doyasıya eğlenen çocuklar gecenin geç saatlerine kadar karın keyfine çıkarmaya devam etti. - İSTANBUL

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