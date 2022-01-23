Son dakika haber | İstanbul'da kar yağışı etkili oldu: Çocuklar eğlendi, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İstanbul'da kar yağışı etkili oldu: Çocuklar eğlendi, sürücüler zor anlar yaşadı

Son dakika haber | İstanbul'da kar yağışı etkili oldu: Çocuklar eğlendi, sürücüler zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti. İlerlemekte zorluk çeken motokuryelere vatandaşlar yardıma koştu. Güngören'de bir kamyonun ise yokuş aşağı inerken sağa sola kayarak park halindeki araçlara vurduğu görülüyor. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü. Gece saatlerin bastıran kar kentin genelinde etkili oldu. Çocuklar aileleriyle birlikte sokaklara inerek kar topu oynadı. Doyasıya eğlenen çocuklar gecenin geç saatlerine kadar karın keyfine çıkarmaya devam etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title