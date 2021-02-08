Son dakika haber... İstanbul'da kalabalık yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü
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Son dakika haber... İstanbul'da kalabalık yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü

08.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:54
Son dakika haber... İstanbul'da kalabalık yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da vatandaşların kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske-mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbul'da vatandaşların kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske-mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Kentin kalabalık bölgelerinde çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi korumadıkları dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'te sona ermişti.

Kısıtlama sonrası kentin alışveriş bölgelerine gidenlerin maske-mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Eminönü, Sultanhamam, Mısır Çarşısı gibi alanlarda çok sayıda kişi sigara içerken, sosyal mesafe kuralına da riayet etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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