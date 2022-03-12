Son Dakika | İstanbul'da kaçak kumarhaneye baskın: Polise mukavemet gösteren 4 şüpheli ise gözaltına alındı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un EyüpSultan ilçesinde yasadışı kumar oynanan bir oyun salonuna baskın düzenleyen polis, mukavemetle karşı karşıya geldi. İlk başta içeriden kilitli kapıyı açmayan ve polise mukavemet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadolap Mahallesi'nde "oyun salonu" olarak işletilen bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine önceki gece saat 21.30 sıralarında baskın gerçekleştirdi. Polis ekipleri, oyun salonun içeriden kilitli olduğunu ve salondan sesler geldiğini tespit etti. İkazlara rağmen kapı açılmadı. İçeriden farklı bir kapının açılma sesini duyan polis, arka bölümde farklı bir giriş-çıkış kapısı olduğunu değerlendirdi. Hemen arka tarafa doğru geçen emniyet ekipleri, arka bölümde yapılan kontrolde şüpheli bir şahsın kaçmaya çalıştığını far etti. Kaçan kişinin peşine takılan polis, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli M.A.'nın yapılan kontrolünde, üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ardından ekipler, ön kısımda bulunan ekipler kapıyı açtırarak içeriyi kontroller etmek istedi. Tam bu esnada oyun salonundakilerden E.B., C.Ü. ve Z.K. adlı 3 kişi polise mukavemette bulunarak, "İki polis buraya gelip bizi mi arayacaksınız?" şeklinde sözler sarf etti. İçerideki polis memurlarını alıkoymaya çalışarak fiziki ve sinkaflı sözlerle mukavemette bulunan şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı.

Polisin geldiğini görünce arka kapıdan 2 silahla birlikte kaçarken gözaltına alınan şüphelilerden M.A.'nın yapı GBT sorgusunda "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan adli makamlarca aranan şahıslardan olduğu tespit edildi. Ayrıca "yaralama", "alıkoyma", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah" gibi suçlardan 18 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Polise karşı koyan ve mukavemette bulunan zanlılardan E.B., Z.K. ve C.Ü.' nün yapılan kontrollerinde ise "yaralama", "hakaret", "ruhsatsız silah", "çocuğun kaçırılması" ve "alıkoyma" gibi çeşitli polisiye soruşturmalardan suç kayıtları olduğu anlaşıldı.

Olay yerinde yakalanan şüpheliler, dün sevk edildikleri adli makamlarca "adli kontrol hükümleri" uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel