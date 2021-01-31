Son dakika! Kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kiraladıkları iş yerinde alkol üretip sattıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta deterjan, kolonya ve parfüm gibi ürünleri üretmek için imalathane kiralayan ve ucuza temin ettikleri etil alkolü, sahte içki üreticilerine sattıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 28 Ocak'ta Esenyurt'ta belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 19 bin litre alkol, 6 plastik tank, kompresör makinesi, 300 mantar tıpa, 130 boş şişe, alkol metre ve 1000 plastik mühür ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı