Son dakika haber! İstanbul'da Jandarmadan Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İstanbul'da Jandarmadan Kovid-19 denetimi

Son dakika habere göre İstanbul'da, 1206 Jandarma personelinden oluşan 240 tim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Son dakika haber! İstanbul'da Jandarmadan Kovid-19 denetimi
11.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:18

İstanbul'da, 1206 Jandarma personelinden oluşan 240 tim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinden (zabıta, özel güvenlik) oluşturulan ekipler, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapıyor.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde 1206 Jandarma personeli, 240 tim şeklinde sorumluluk sahasında denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan timlerin 153'ünün asayiş, 47'sinin trafik, 40'ının da motosikletli asayiş/trafik timi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, otel, berber, kafeterya, lokanta, tur tekneleri ve plajlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolünü gerçekleştirdi. Kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde, koronavirüsle mücadelenin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla bütün birimlerin katılımıyla her alanda müşterek denetimleri aralıksız sürdürecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Güncel
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip...
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim 3. Sayfa
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Güncel
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Lale Karabıyık Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Beren Saat Cem Yılmaz Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Euro Rusya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İstanbul'da Jandarmadan Kovid-19 denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 20:45:02. #1.14#
title