Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
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Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada

Bir son dakika haberine göre Çağlayan'da annesini hastaneye götürmek üzere bindiği otomobiliyle geri manevra yapan kadın sürücü yokuştaki merdivenleri hesaba katmayınca defalarca takla atarak durabildi.

Çağlayan'da annesini hastaneye götürmek üzere bindiği otomobiliyle geri manevra yapan kadın sürücü yokuştaki merdivenleri hesaba katmayınca defalarca takla atarak durabildi. İlginç kaza kameralara yansırken, sürücü kullanılamaz hale gelen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, geçtiğimiz 23 Mart Salı günü saat 23.50 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde annesini hastaneye götürmek üzere otomobiline binen kadın sürücü P.B., sokakta karşı istikametten gelen kapalı kasa minibüse yol vermek istedi. Bunun üzerine otomobille geri manevra yapan sürücü, yokuştaki merdivenleri hesaba katmayınca kaldırıma çarptı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç birkaç defa takla attıktan sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kaza sonucu burnu bile kanamayan sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Neye uğradığını şaşıran kadının yaşadığı kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücü otomobiline bindikten sonra karşı istikametten kapalı kasa minibüs geliyor. Minibüs geçmekte zorlanınca otomobil sürücüsü yol vermek için geri manevra yapıyor. O esnada merdiven basamağına takılan otomobil takla atıyor. Birkaç kez takla atan otomobil park halindeki araca çarparak durabiliyor.

"Annesini hastaneye götürecekti, onu görünce annesi de düştü"

Olayın ardından araç içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kazayla ilgili rapor istemediğini belirterek aracı çekici yardımıyla kaldırttı. Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Gece şurada araba giderken ters döndü. Kıza bir şey olmadı ama araba kötüydü. Arabadan vatandaşlar çıkarttı. Durumu iyiydi, annesini hastaneye götürecekti. Onu görünce annesi de düştü" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da ilginç kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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