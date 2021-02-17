Son dakika gündem: Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

17.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:48

Son dakika haberi: İstanbul'da girdikleri evlerden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da girdikleri evlerden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Ocak-12 Şubat arasında Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Küçükçekmece'de meydana gelen 19 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 12 Şubat'ta çeşitli adreslere düzenlediği baskınla 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, 19 ayrı hırsızlık olayında, yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Tuncay G.'nin 28, Yunus G.'nin 45, Serhat Y.'nin 34, Ahmet A.'nın ise 6 ayrı suçtan emniyette kaydının olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin, bir eve girmeye çalışırken ev sahibini görünce kaçtıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Son dakika gündem: Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Mesut Özil Necip Uysal Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:48:13. #1.15#
title