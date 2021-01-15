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Son dakika haber | İstanbul'da "Her Ay 251 Hatim Programı'nda şehitler için dua edildi

15.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:35
Son dakika haber | İstanbul'da

Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği ile Diyanet İşleri Başkanlığının, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nde düzenlediği "Her Ay 251 Hatim Programı" kapsamında şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Derneği ile Diyanet İşleri Başkanlığının, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nde düzenlediği "Her Ay 251 Hatim Programı" kapsamında şehitler için dua edildi.

Programa, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit yakınları, gaziler ve bazı vatandaşlar katıldı.

Programda Kurtuluş Savaşı, terörle mücadele ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, burada yaptığı konuşmada Üsküdar'ın başta 15 Temmuz olmak üzere tüm vatan savunma mücadelelerinde sembol bir ilçe olduğunu söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ise 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "O gece vatan savunması, kutsallar söz konusu olduğunda vatandaşların neler yapabileceğini görmüş olduk. Canımızı kanımızı feda edebileceğimizin en güzel örneği oldu. Allah şehitlerimizden razı olsun." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç da hatimlerin tüm şehitlerin ruhuna armağan edildiğini belirterek, "İnancımız, vatanımız, milletimiz için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık, onları hayırla yad ettik ve anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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