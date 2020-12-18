İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)

18.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:38
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)

KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

İstanbul DHA - KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı. 


İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Erol Bulut Abdullah Avcı Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:38:56. #1.14#
title