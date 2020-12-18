İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)
18.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:38
KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.
İstanbul DHA - KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı