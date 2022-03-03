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Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gecekonduda büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel

Kuran-ı Kerim, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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