Son dakika haber: İSTANBUL'DA FİLYASYON KURULLARI TOPLANTISI
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Son dakika haber: İSTANBUL'DA FİLYASYON KURULLARI TOPLANTISI

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısına başkanlık etti.

10.08.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:04

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısına başkanlık etti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız. Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor. ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber: İSTANBUL'DA FİLYASYON KURULLARI TOPLANTISI

Kaynak: DHA

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