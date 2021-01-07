Fidye operasyonunda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı

Pendik'te Suriye uyruklu bir çocuğu kaçırarak ailesinden 8 bin dolar fidye istedikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Pendik'te Suriye uyruklu bir çocuğu kaçırarak ailesinden 8 bin dolar fidye istedikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ocak'ta Suriye uyruklu A.A. akrabası yaşı küçük F.Y'nin kaçırıldığını, şüphelilerin 8 bin dolar fidye istediklerini, parayı ödemezlerse çocuğun böbreklerini satacaklarını, başına poşet geçirilmiş ve elleri arkadan bağlı fotoğraflarını internet ortamından kendisine ulaştırdıklarını polise bildirdi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından çocuğun Pendik'te bir adreste tutulduğunu belirledi.

Çamçeşme Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen baskında yaşı küçük F.Y. elleri arkadan bağlı halde bulundu. Çocuk kurtarılırken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı