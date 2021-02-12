Son dakika haber... İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haber... İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

12.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:42
Son dakika haber... İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika gündem haberi... İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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