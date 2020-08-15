Son dakika haber | İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.
15.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:00
Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçta bulunanlar yola savruldu. İlk belirlemelere göre biri çocuk 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA