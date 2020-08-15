Son dakika haber | İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçta bulunanlar yola savruldu. İlk belirlemelere göre biri çocuk 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA