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Son dakika haber! İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kağıthane'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı inen otomobil, kayarak sokaktaki vatandaşlara çarptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı inen otomobil, kayarak sokaktaki vatandaşlara çarptı. Feci kaza cep telefonu kameralarına yansırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışının yoğunlaşması ile sokaklar karla kaplandı. Buz tutan yollar sürücülere zorlu anlar yaşatırken, Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir sürücü otomobiliyle buz tutan yokuştan inmek istedi. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araca ve sokaktaki vatandaşlara çarptıktan sonra yol kenarına düşerek askıda kaldı. Kaza anı kameralara yansırken, olayda park halindeki 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntülerde, otomobil yavaşça ilerlediği esnada yokuş aşağı kayarak birden hızlanıyor. Virajı dönerken otomobil park halindeki bir başka otomobile çarparken, sokakta yürüyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor. Kaymaya devam eden otomobil, park halindeki bir aracın yanında duran iki kişiye çarpıyor. Otomobil, bir bina önünde park eden araca çarptıktan sonra durabiliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane, İstanbul, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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