Son dakika haber | İstanbul'da etkili olan hortum böyle görüntülendi
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Son dakika haber | İstanbul'da etkili olan hortum böyle görüntülendi

Son dakika haberleri: İstanbul'da etkili olan hortum böyle görüntülendi İstanbul'da Büyükçekmece İlçesi'nde şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi.

23.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:09

İstanbul'da etkili olan hortum böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Büyükçekmece İlçesi'nde şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

Son dakika haber | İstanbul'da etkili olan hortum böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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