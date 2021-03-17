Son dakika! DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

17.03.2021 06:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 06:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İSTANBUL (AA) – İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İSTANBUL (AA) – İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 11 ilçede 12 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda yabancı uyruklu çok sayıda zanlı yakalanırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika! DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
Son dakika! DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
Son dakika! DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
Son dakika! DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Bakkal Bülent Uygun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 06:26:51. #1.14#
title