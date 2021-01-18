Son dakika haberleri: "Depozito" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: "Depozito" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

18.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:28

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da kiraladıkları araçlardan aldıkları depozitoları çeşitli bahanelerle ödemeyerek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da kiraladıkları araçlardan aldıkları depozitoları çeşitli bahanelerle ödemeyerek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiralama firması adı altında araç kiralayan, vatandaşlardan aldıkları depozitoları araçlarda önceden var olan hasarları kiralama işleminden sonra oluşmuş gibi göstererek geri ödemeyen ve haksız kazanç elde eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 13 Ocak'ta 11 şüpheliyi düzenlediği baskınla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: 'Depozito' dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Depozito' dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Depozito' dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Depozito' dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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