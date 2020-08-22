Son dakika haber | İstanbul'da deniz polisinden boğazdaki gemilere korona virüs denetimi
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Son dakika haber | İstanbul'da deniz polisinden boğazdaki gemilere korona virüs denetimi

Son dakika haberi: İstanbul'da deniz polisi boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Son dakika haber | İstanbul'da deniz polisinden boğazdaki gemilere korona virüs denetimi
22.08.2020 02:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 02:16

İstanbul'da deniz polisi boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde gemilerde düzenlenen eğlence ve düğün gibi organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına uyulduğu görüldü.

İstanbul'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte Toplum Destekli polis ekipleri, boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde gemi içerisinde bulunabilecek azami yolcu sayısı kontrol edilirken sosyal mesafe ve maske kullanıma yönelik uyarılar da yapıldı. Denetlemede ekiplerin inceleme yaptığı eğlence ve düğün gibi organizasyonların yapıldığı gemilerde maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat çekilirken herhangi bir ihlale de rastlanmadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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