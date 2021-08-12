İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 şahıs yakalandı.

İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 şahıs yakalandı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

DEAŞ Terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden, şahıslara yönelik dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece, ilçelerinde bulunan 12 farklı adrese yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, toplam 10 şahıs yakalandı.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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