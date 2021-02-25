Son dakika haber: İSTANBUL'DA  DEAŞ'LI TERÖRİST TABUR KOMUTANLIĞINI GÖZETLERKEN YAKALANDI (2)
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Son dakika haber: İSTANBUL'DA  DEAŞ'LI TERÖRİST TABUR KOMUTANLIĞINI GÖZETLERKEN YAKALANDI (2)

25.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:39
Son dakika haber: İSTANBUL'DA  DEAŞ'LI TERÖRİST TABUR KOMUTANLIĞINI GÖZETLERKEN YAKALANDI (2)

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.

20 Şubat'ta saat 02.10 sıraların Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Muhammed Yahya E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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