Son Dakika | İSTANBUL'DA DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Haberler

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Son Dakika | İSTANBUL'DA DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: İSTANBUL'da DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. 3 ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son Dakika | İSTANBUL'DA DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI

Son Dakika | İSTANBUL'DA DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI

Son Dakika | İSTANBUL'DA DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör, Polis, DEAŞ, Güncel, Haberler

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