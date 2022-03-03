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Son dakika haber! İstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

AA, Filiz Kınık Öz - Güncel
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Son dakika haber! İstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Son dakika haberlerine göre İstanbul Ümraniye'de yabancı uyruklu kişi, ilişkisi olduğu kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de yabancı uyruklu kişi, ilişkisi olduğu kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ümraniye Site Mahallesi'ndeki adrese gelen Türkmenistan uyruklu A.U. (37), ilişkisi olduğu belirtilen Kırgızistan uyruklu Aıdınah A'yı (41) boğazından bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aıdınah A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan ve kurye olarak çalıştığı öğrenilen A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlı daha önce adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Öte yandan, Aıdınah A'nın 24 Şubat'ta kendisini darbettiğini belirterek şikayetçi olduğu A.U'nun gözaltına alındığı, "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Türkmenistan, Kırgızistan, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Haberler

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