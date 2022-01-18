Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı - Haberler
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Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

AA / Murat Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, görevli diğer polis memurları tarafından bacağından vurularak yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, görevli diğer polis memurları tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Adliyesi önündeki bariyerlerden atlayan henüz ismi öğrenilemeyen 18 yaşındaki bir genç, nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaraladı.

Olayı gören çevredeki diğer polisler, silahla ateş ederek saldırganı bacağından vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru ve zanlıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

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AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri

Çağlayan Adliyesi, Polis Memuru, İstanbul, Polis, Güncel, Haber

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