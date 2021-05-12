İstanbul'da aranan şahıslara operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da aranan şahıslara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da aranan şahıslara operasyon İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu suçuna karışmış ve halen aranan şahısların yakalanmasın yönelik 19 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

- İstanbul'da aranan şahıslara operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu suçuna karışmış ve halen aranan şahısların yakalanmasın yönelik 19 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Adli işlemler Büro Amirliği ekipleri bugün uyuşturucu suçuna karışmış ve halen aranan şahısların Bahçelievler, Bağcılar, esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Şişli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 06.30 sıralarında yapılan operasyonda, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından haklarında Arama Kararı bulunan toplam 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan şahıslara operasyon
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da aranan şahıslara operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 17:56:14. #1.14#

title