İstanbul'da aranan şahıslara operasyon

- İstanbul'da aranan şahıslara operasyon İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu suçuna karışmış ve halen aranan şahısların yakalanmasın yönelik 19 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

- İstanbul'da aranan şahıslara operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu suçuna karışmış ve halen aranan şahısların yakalanmasın yönelik 19 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Adli işlemler Büro Amirliği ekipleri bugün uyuşturucu suçuna karışmış ve halen aranan şahısların Bahçelievler, Bağcılar, esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Şişli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 06.30 sıralarında yapılan operasyonda, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından haklarında Arama Kararı bulunan toplam 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı