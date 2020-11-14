Son dakika haber: İstanbul'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberine göre Şişli'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak'ta bulunan bir apartmanın beşinci katında yer alan dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak içerisinde önlem alınırken, daire içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişi görevlilerce kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi, müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk