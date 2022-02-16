Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunun çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.