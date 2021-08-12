Son dakika haber! İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu düzenlendi
Son dakika haberleri: İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı.
İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerde aramaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk