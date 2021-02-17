İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

17.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:38
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

İSTANBUL'da 6 ilçede evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'da  6 ilçede evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık için bir binaya girişleri, binaya girdikten birkaç dakika sonrasında ev sahibini fark ederek kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Küçükçekmece'de meydana gelen 11 ev ve 8 araçtan hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.  Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini ve kimliklerini tespit etti. 12 Şubat'ta yapılan operasyonda şüpheliler Tuncay G.(21), Yunus G.(27), Serhat Y.(22) ve Ahmet A.(25),  evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.  Arkadaş olduğu öğrenilen şüphelilerin evlerden 500 bin lira değerinde ziynet, elektronik ve ev eşyası çaldığı öğrenildi.

SUÇ  MAKİNESİ ÇIKTILARAsayiş  Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.  Tuncay G.'nin farklı suçlardan 28, Yunus G.'nin 45, Serhat Y.'nin 34 ve Ahmet A.'nın ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede  tutuklanarak cezaevine gönderildi.EV SAHİBİ KOŞTU FAKAT YETİŞEMEDİ, HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDIŞüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları ile bir binaya girdikten birkaç dakika sonrasında ev sahibini fark etmeleriyle kaçmaları, ev sahibinin arkalarından koşması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü: ------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk anı

-Apartman güvenlik kamera görüntüleri


- İstanbul
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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