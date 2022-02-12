Son dakika haberi | Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberi | Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu

AA, Emrah Gökmen - Güncel
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Son dakika haberler: İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanının birinci katındaki iş yerine gelen bir kişi, içeride 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son dakika haberi | Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Kağıthane, Hamidiye, İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

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