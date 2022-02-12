Son dakika haberi | Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu
AA, Emrah Gökmen - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanının birinci katındaki iş yerine gelen bir kişi, içeride 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan 3 kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.