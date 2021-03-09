İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

09.03.2021 07:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 07:15

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY / İstanbul DHAİSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon yapılan bir adres de Şişli Kuştepe Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binaydı. Polis ekipleri adreste uzun süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta da özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Nükhet Duru Bülent Ersoy Ayşegül Çınar
Spor Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 07:15:49. #1.16#
title