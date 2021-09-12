Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve  uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor.


- İstanbul
Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gündem: İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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