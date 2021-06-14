İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI

FATİH, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de 8 ayrı adrese düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de 8 ayrı adrese düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pasaport, çeşitli ülkelere ait döviz cinsi paralar, Hawala sisteminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda belge ve defter ele geçirildi. 32 şüpheliden 11'i tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Mayıs ve Haziran aylarında göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Döviz Ofisi, Kuyumcu, Para Transfer Merkezi gibi iş yerlerinin de aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenleri yurt dışına kaçıran şüphelilerin, ülkeler arasında para transferi için bankacılık sistemi yerine karşılıklı olarak ofisler üzerinden paraları transfer etmek için Hawala yöntemini kullandıklarını belirlendi. Polis ekiplerince adreslerde yapılan armalarda Hawala yöntemini kullanarak elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro, 810 pound, 290 İsviçre frangı ile Hawala sisteminde kullanılan çok sayıda belge ve defter ele geçirildi. Gözaltına ve adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 11'i tutuklandı. 21 şüpheli ise serbest bırakıldı.

2021 YILINDA 22 OPERASYON DÜZENLENDİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 2021 yılı içerisinde, toplam 22 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 155 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı