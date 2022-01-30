Son dakika haber! 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde, Büyükçekmece istikametine giden metrobüs, Saadetdere durağında başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
AA - Güncel