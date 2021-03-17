Son Dakika | İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Son Dakika | İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

17.03.2021 02:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:59
Son Dakika | İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt olmak üzere 11 ilçede daha önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
Son Dakika | İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika | İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika | İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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