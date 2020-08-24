Son dakika haber: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin...
Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
24.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:32
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
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Kaynak: AA